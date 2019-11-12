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Режиссер Андреасян хочет прийти на шоу Дудя, чтобы в лицо обозвать блогера

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Режиссер Андреасян хочет прийти на шоу Дудя, чтобы в лицо обозвать блогера

Москва, 12 ноября. Российский режиссер Сарик Андреасян публично обозвал журналиста и блогера Юрия Дудя, который неоднократно негативно высказывался о его творчестве.

Андреасян, принявший участие в новом выпуске шоу «Хейт ток», заявил, что хочет прийти к Дудю, который является автором программы на YouTube-канале «Вдудь». По его словам, он хочет лично сказать популярному блогеру все, что о нем думает.

«Это же мужественно — позвать и поговорить. Я имею право на это? Вы же говорите, что я дерьмо. Вот и я говорю по факту, что Дудь — дерьмо. Я хочу прийти к нему в интервью и сказать ему это в лицо», — приводит телеканал «360» слова 35-летнего режиссера.

Автор нескольких десятков фильмов также признался, что считает выпущенную в 2017 году картину «Защитники» провальной. Говоря о фильме, он заявил, что «недоглядел, не дорисовал и не угадал со сценарием».

Кроме этого, режиссер разоткровенничался на счет различных кинопремий. По его мнению, никаких наград, кроме «Золотого глобуса» и «Оскара», не существует. Андреасян назвал награды, вручаемые в России, пылью.

Напомним, Сарик Андреасян снял такие фильмы, как «Защитники», «Тот еще Карлсон!», «Беременный», «Мафия: Игра на выживание». В основном, его картины на платформе «Кинопоиск» имеют рейтинг не больше семи баллов.

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