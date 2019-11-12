Родственников выпавшей из окна с детьми москвички возмутили слова психиатра

Москва, 12 ноября. Одна из родственниц москвички Людмилы Соколовой, выпавшей накануне из окна девятого этажа вместе с двумя детьми, прокомментировала трагедию. По словам близких людей, ни у женщины, ни в ее семье психологических расстройств не было.

Родственники погибшей матери откликнулись на слова психиатра Надежды Соловьевой, предположившей, что у покойной женщины могла быть шить шизофрения или другое психическое расстройство, пишет сайт «Ридус».

«У нее были душевные переживания, но никто из нашей семьи или друзей не болел головой. С мужем они жили мирно, у них не было ссор или драк», — сообщила женщина, представившаяся Екатериной. Она также отметила, что специалисту надо быть аккуратнее со словами, ведь психиатрический диагноз может навредить репутации всей семьи.

По словам соседей, все помнят семью Людмилы Соколовой как благополучную и дружную.

Напомним, тела женщины и маленького ребенка были найдены утром в понедельник, 11 ноября на северо-востоке Москвы. Они погибли от падения с большой высоты, выжил лишь шестилетний мальчик. Он был экстренно госпитализирован медиками, в настоящее время его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).