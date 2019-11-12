Инструктор из Турции признался, что готовит террористов ПНС в Ливии

В Сеть утекла переписка, доказывающая незаконное присутствие турецких инструкторов в Ливии, которые поддерживают так называемое Правительство национального согласия, связанное с террористическими организациями «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ).

Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) в ходе антитеррористической операции по освобождению Триполи нашли мобильный телефон, который, как выяснилось позже, принадлежал турецкому инструктору боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает арабское издание ArabiToday.

Журналисты ссылаются на запись в социальной сети Twitter. Пользователь опубликовал видео, на котором показал переписки турецкого военного. В общении с коллегой владелец телефона хвастается работой своих «учеников», которую он запечатлел на видео.

Кроме того, в переписке с сослуживцем турок рассказал, что ему выдали новую форму и, пообещав хорошую зарплату, отправили в Ливию обучать бандформирования ПНС. Сам он в боях участвовать почти не будет.

В мобильном устройстве было также найдено фото авиабилета из Аланьи в Стамбул. СМИ подчеркнуло, что в двух часах езды от международного аэропорта имени Сабихи Гекчен под Стамбулом находится военный аэродром Бандырме. Там располагается шестой основной базовый командный пункт реактивной авиации Турции. Оттуда, вероятнее всего, турецкий инструктор и улетел в Ливию.

Показаны на видео и личные переписки инструктора. В одном из чатов в WhatsApp он с друзьями обсуждает прошедшую вечеринку, а в другом общается с девушкой и просит ее прислать ему обнаженные фотографии.

Пользователи Twitter бурно отреагировали на очередное доказательство вмешательства Турции в дела Ливии. Многие заметили, что «помощь» Анкары, зачастую, имеет разрушительные последствия.

Другой пользователь заявил, что Турция всегда преследует только свои интересы, судьба ливийского народа ее не волнует.

«Турция думает только о себе и не думает о ливийском народе», — прокомментировал пользователь Салим Джаббур.

Некоторые также посетовали на то, что никто на международной арене не обращает внимание на действия турков. Хотя доказательств их вмешательства — множество.

«И никто не говорит о разрушительном вмешательстве Турции, несмотря на доказательства», — пишет пользователь Twitter Хайдар Ахмад.

Напомним, Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию против террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, захвативших северо-запад страны. Боевиков ПНС поддерживает Турция, поставляя им вооружение, боеприпасы и террористов из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.