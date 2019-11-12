Лавров объяснил, почему сорвалась сделка России и США по Сирии в 2013 году

Париж, 12 ноября. Сделка России и США по Сирии могла состояться еще в 2013 году, однако сорвалась поскольку Вашингтон не пожелал разделять террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и политическую оппозицию Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на втором Парижском форуме мира.

Министр иностранных дел России напомнил, что до создания «астанинского формата», в рамках которого ведется урегулирование ситуации в САР, не существовало диалога между реальной сирийской оппозицией и правительством страны.

«Единственная оппозиция, которая была подготовлена Западом в то время, состояла из иммигрантов, живших в Стамбуле, Эр-Рияде, в Европе и США», — отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, шесть лет назад Россия и США были очень близки к разрешению сирийского конфликта. Тогда при содействии бывшего госсекретаря США Джона Керри было подготовлено соглашение, принятое правительством САР. Согласно документу, должны были согласовываться любые операции ВВС США и ВКС России.

«Другими словами, Россия и США имели вето относительно действий друг друга в Сирии. Единственное условие для вступления этого (соглашения) в силу заключалось в том, чтобы США отделили оппозицию от террористов «ан-Нусры». Они не сделали этого и никогда не делали этого», — подчеркнул Лавров.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К настоящему времени правительственным сирийским войскам практически удалось освободить САР от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были уничтожены при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.