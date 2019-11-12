Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций за отмену антироссийских санкций

5 493
1 Оставить комментарий

Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций за отмену антироссийских санкций

Киев, 12 ноября. Украина потребует от Европейского союза максимальных компенсаций, если Брюссель откажется от политики антироссийских санкций. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, если ЕС все-таки откажется от рестрикций против Москвы, то «Киеву необходимо получить за такое решение максимальный уровень компенсаций в любой форме».

Кулеба обратил внимание на то, что задача украинской дипломатии и «высокой политики» заключается в том, чтобы не допустить снятия антироссийских ограничений до того, как будет достигнут прогресс в выполнении минских договоренностей, сообщает РБК-Украина.

Украинские власти, указал вице-премьер, уже фиксируют смягчение подходов к санкционной политике Европы в отношении Москвы.

«Их (Россию. — Прим. ФАН) вернули в ПАСЕ, потом заговорили о том, чтобы вернуть в G7. Начались постоянные встречи с российским руководством на высшем уровне», — пожаловался Кулеба.

По его словам, Киев готов к тому, что в определенный момент санкции продлены не будут.

Многие западные политики неоднократно высказывались за нормализацию отношений с Москвой и отмену антироссийских санкций. К примеру, норвежский политик Рагнхильд Вассвик заявила, что санкции в отношении Москвы неэффективны и мешают развитию предпринимательства и экономики. Как сообщал Infox.ru, политик признала, что ограничительные меры в отношении России не ослабили ее.

infox - new
Источник: РБК-Украина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров