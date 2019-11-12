Лавров шуткой ответил на вопрос о выборах президента США в 2020 году

Париж, 12 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о предстоящих выборах американского президента. Глава ведомства принял участие во втором Форуме мира в Париже.

Министра спросили, как «Россия готовится» к выборам, намеченным в США на 2020 год.

«Мы решим проблему, не волнуйтесь», — пошутил Лавров в ответ.

Напомним, в 2017 году министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования якобы имевшего место быть «вмешательства России» в президентские выборы США 2016 года, которые выиграл действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Спустя почти два года работы Мюллер так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа. Примечательно, что расследование спецпрокурора, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов.

Москва при этом не раз обращала внимание американской стороны на отсутствие доказательств и отвергала голословные обвинения Вашингтона. Сам Трамп и его помощники также опровергали контакты с Россией во время предвыборной кампании.

Мюллер по итогам расследования объявил, что подает в отставку, закрывает офис и покидает министерство юстиции США. Однако на этом голословные обвинения в адрес России не закончились. Американские ведомства уже заявили, что Россия, Китай и Иран «попытаются вмешаться» в выборы 2020 года.