ВСУ получили первые 100 боеприпасов для «новой» системы залпового огня «Ольха»

Киев, 12 ноября. Вооруженные силы Украины получили первые 100 ракет для реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщил заместитель главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Владислав Шостак.

По его словам, в феврале 2019 года было начато серийное производство пусковых установок РСЗО «Ольха» и боеприпасов к ним. К настоящему моменту ВСУ получили первую партию ракет для РСЗО «Ольха».

«В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты «Ольха» и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки», — сообщил Шостак в комментарии изданию «АрмияInform».

Он также добавил, что в ближайшее время «Укроборонпром» начнет серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня «Верба». По его словам, к настоящему моменту РСЗО «Верба» прошла все необходимые испытания и принята на вооружение ВСУ.

Реактивная система залпового огня «Ольха» была создана на базе советской РСЗО «Смерч». Единственным отличием «Ольхи» от советского «Смерча» стали новые корректируемые боеприпасы, которые якобы способны «поражать цели со значительно большей точностью». По мнению украинских военных, «Ольха» позволит заменить РСЗО «Смерч» и тактические ракетные комплексы «Точка-У».

По мнению военных экспертов, новая украинская РСЗО «Ольха» является слегка модернизированной советской системой. При этом украинская армия обладает весьма ограниченным количеством пусковых установок «Ольха». Эксперты отмечают, что все системы реактивного залпового огня, состоящие на вооружении российской армии, неизмеримо мощнее и совершеннее.