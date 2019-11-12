Сотрудникам служб безопасности на транспорте в РФ разрешат использовать электрошокеры

Москва, 12 ноября. Государственная дума России приняла во втором чтении проект о праве сотрудников подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, применять соответствующие устройства работники таких структур смогут для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства и на них самих, а также для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем сотрудникам при исполнении.

Кроме того, электрошокер предлагается использовать при задержании лиц, застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения, если они пытаются скрыться, или есть «достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление».

При этом в документе уточняется, что работники подразделений транспортной безопасности должны стремиться к тому, чтобы причиняемый при этом вред был минимальным, а лицам, получившим телесные повреждения, они обязаны оказать первую помощь.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.