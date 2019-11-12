Пятый российско-турецкий патруль приступил к работе в Сирии

Москва, 12 ноября. Пятый совместный патруль российской военной полиции и ВС Турции приступил к работе на севере Сирии. Об этом во вторник сообщило министерство обороны РФ.

«12 ноября пятый совместный патруль приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани», — пояснили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что патрулирование пройдет по новому маршруту, проложенному вдоль сирийско-турецкой границы. Его протяженность превышает 80 км. В мероприятии задействовано 50 военнослужащих от обеих стран и 8 единиц военной техники. С российской стороны — броневики «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и беспилотник «Орлан-10». С турецкой стороны — броневики Kirpi.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдов из зоны безопасности.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российско-турецкий меморандум позволил сохранить территориальную целостность Сирии. Глава военного ведомства уверен, что подписание соглашения было единственным способом сохранить мир в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.