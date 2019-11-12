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Россия

Новый дорожный знак может появиться в России в 2020 году

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Новый дорожный знак может появиться в России в 2020 году

Москва, 12 ноября. В России уже в первом квартале 2020 года может появится новый дорожный знак. Помимо этого планируется запретить установку нескольких старых дорожных знаков. 

Замену дорожных знаков проведут из-за требований новой редакции ГОСТа, которую разработали специалисты РосдорНИИ по заказу Росавтодора. По данным газеты «Коммерсантъ», на российских трассах появятся мобильные указатели «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Табличку планируется применять на желтом фоне как временный знак. Планируется, что под запрет попадет установка знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.

В то же время, как уточняет телеканал 360, будет допускаться размещение несколько знаков на одном поле, к примеру, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги». Помимо этого, были добавлены уточнения по возможности парковки в отсутствие желтой разметки у обочины.

Ранее «Федерал Пресс» сообщал, что в России может появиться новый дорожный знак «придорожная торговля». С такими предложениями уже неоднократно обращались в Госдуму в связи с ДТП на обочинах дорог, в результате которых пострадали торговцы разными товарами. 

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