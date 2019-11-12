Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о СМИ — иноагентах

Москва, 12 ноября. Комитет Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрит поправки к законопроекту о СМИ — иностранных агентах. Об этом написал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Малькевич напомнил, что неоднократно говорил о необходимости на законодательном уровне урегулировать вопрос со СМИ — иноагентами. По его мнению, все должны знать, что эти медиакомпании получают деньги из-за рубежа.

«Проще говоря: если тебе платят «там», чтобы ты влиял здесь — получи «спецзнак». Чтобы все знали», — написал член Общественной палаты России.

Он также заявил о необходимости зарегистрировать блогеров-многотысячников как СМИ, поскольку они не перед кем не отвечают за свои опубликованные записи. Закон о фейковых новостях работает исключительно в отношении СМИ, блогеры могут тиражировать ложные данные, выдавая их за истину, уточнил Малькевич.

«СМИ регулируются огромным количеством служб, законов и нормативных правовых актов, а рядом в кафе сидит некий блогер, у которого электронный «тираж» бывает выше, чем у печатного СМИ, и он ни перед кем не отвечает вообще», — пояснил журналист.

По его словам, Фонд защиты национальных ценностей готов представить в нижнюю палату парламента предложение по поводу деятельности блогеров и разработать законопроект.

Напомним, в конце 2017 года в России был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Теперь в Госдуме рассмотрят законопроект о дополнительном урегулировании деятельности СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделить этим статусом физические лица.