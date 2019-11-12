Москва, 12 ноября. Обязательная регистрация по паспорту при входе в Интернет не нужна россиянам, ведь они и так проходят авторизацию при подключении, считает бывший советник президента РФ по Интернету, владелец LiveInternet Герман Клименко.

По его словам, дополнительный контроль может плохо отразиться как на пользователях Рунета, так и на российских ресурсах. Он уточнил, что сейчас в Интернете и так нет анонимности.

«Речь идет не о том, чтобы входили в Интернет по паспорту. Ресурсы должны принимать авторизованных людей», — подчеркнул специалист.

Как передает телеканал «360», Клименко добавил, что принятие входа в Сеть по паспортам не что иное, как полное недоверие к системе правоохранительных органов в стране, которые борются с «левыми» карточками. Кроме того, по мнению Клименко, при реализации идеи с паспортами российские ресурсы могут потерять около 30–40% аудитории. По его словам, успешной мера может оказаться в том случае, если цель законодателей — сделать так, чтобы на сайтах не писали что-то плохое. Он также подчеркнул, что зарубежные ресурсы не будут выполнять российские нормы. Клименко прокомментировал инициативу о регистрации в Сети по паспорту.

«Мы стреляем себе в ногу — либо в сторону ресурсов наших, либо в сторону наших пользователей», — резюмировал он.

В марте стало известно, что в Госдуме обсудят возможность регистрации в Интернете по паспорту. В конце января депутат Евгений Шулепов на своей странице в Facebook предложил рассмотреть вопрос о введении регистрации в соцсетях по паспорту или свидетельству о рождении. Такая инициатива возникла в связи с рассмотрением в первом чтении законопроектов против фейковых новостей. По мнению депутата, принятие соответствующих мер позволило бы исключить возможность появления в Сети ложной информации.

Кроме того, МВД предложило ввести запрет на оформление микрозаймов через Интернет без паспорта.