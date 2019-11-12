За правду о секс-домогательствах Вишневского студентам РГПУ грозят отчислением

Санкт-Петербург, 12 ноября. Руководство РГПУ имени Герцена ввело практику специальных собраний для студентов, где учащимся угрожают отчислениями за комментарии о секс-скандале, в центре которого оказался преподаватель факультета политологии и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. Об этом рассказала одна из студенток вуза.

Девушка, которой пришлось побывать на одной из таких «профилактических бесед», пояснила редакции «Народных новостей», что к руководству вызывают наиболее активных студентов. Беседа проводится при очном присутствии декана и Вишневского. Учащимся объясняют, как им следует относится к разразившемуся скандалу.

По словам девушки, студентам настоятельно советуют не публиковать в соцсетях информацию об отношениях с преподавателем и не давать комментариев прессе, в противном случае их ждут серьезные последствия, вплоть до отчисления.

На одном из собраний в качестве антипримера студентам привели активиста, вышедшего с пикетом к ЗакСу Петербурга. 11 ноября молодой человек вышел на одиночную акцию против педофилии в вузах. На плакате в его руках было написано о том, что «Вишневский — позор ЗакСу и РГПУ».

Несмотря на то, что протестующий оказался студентом СПбГУПТД, руководство РГПУ обратилось к коллегам с требованием предпринять против него соответствующие меры, и теперь учащемуся грозит отчисление. Таким образом, объяснила девушка, наказать за правду и собственное мнение могут любого петербургского студента.

Напомним, скандальная история вокруг парламентария и преподавателя Вишневского началась с письма выпускницы РГПУ, в котором та обвинила депутата в домогательствах. Девушка рассказала, что в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и ее нескольких сокурсниц. Она отметила, что депутата интересовали не только девушки. Признание бывшей студентки, которая представилась как Кристина, опубликовали «Народные новости».

За публикацией последовали обсуждения вопроса домогательств в вузах и попытки добиться объяснений от РГПУ. В университете отвечают, что Вишневский ни в каких подобных скандалах ранее не фигурировал, и жалоб от студентов на него не поступало.

Соратники депутата по партии «Яблоко» начали вести собственное расследование, пытаясь найти девушку-автора письма, разразившего скандал. Как сообщают «Народные новости», парламентарии не только ведут поиски выпускницы, но и угрожают редакции расправой за обвинения коллеги.

Кристина, заявившая о домогательствах депутата, на прошлой неделе прислала в редакцию новое письмо, в котором заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы.