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Дипломаты пришли на помощь россиянке, лишившейся сына в Италии

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Дипломаты пришли на помощь россиянке, лишившейся сына в Италии

Рим, 12 ноября. Вице-консул посольства Российской Федерации в Италии Андрей Ураксин пообещал помочь соотечественнице Анне Варгановой, оставшейся без сына. Итальянские социальные службы забрали пятилетнего ребенка, когда мать решила вместе с ним вернуться на родину.

«Сегодняшним судебным заседанием я осталась довольна. Прибыл вице-консул посольства РФ Ураксин и был со мной на заседании. Он сказал, что плотно работает с этим вопросом и что через некоторое время я смогу забрать ребенка и уехать в Россию», — цитирует Анну Варганову телеканал «360».

Женщина также отметила, что вместе с сыном она планирует переехать в Таганрог к своей тете, которая готова предоставить жилье ей и ребенку.

На данный момент женщине разрешили чаще видеться с сыном – не один раз в неделю, как было прежде, а два.

Напомним, служба опеки забрала ребенка в августе этого года. По словам россиянки, до работников соцслужб дошла информация, что она планирует вернуться в Россию вместе с сыном.

Анна долгое время проживает в городе Бари и родила мальчика от итальянца, однако отец отказался от сына и россиянке пришлось воспитывать ребенка самой, переехав в социальное жилье. Женщина не знала местонахождение сына, а их редкие встречи проходили в доме престарелых в присутствии психолога и воспитателя. Ранее она обратилась за помощью в организацию «Русские матери». Координатор движения Елена Бергсет сообщила, что службы опеки следят за семьей Варгановой уже давно. 

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Источник: Телеканал «360»
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