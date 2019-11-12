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Шойгу заявил ас-Сиси о готовности России помочь в укреплении армии Египта

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Шойгу заявил ас-Сиси о готовности России помочь в укреплении армии Египта

Каир, 12 ноября. Встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и министра обороны России Сергея Шойгу состоялась в египетской столице, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Во время официального визита российская сторона заявила о готовности помочь в укреплении вооруженных сил Египта.

Шойгу заявил ас-Сиси о готовности России помочь в укреплении армии Египта

Глава военного ведомства передал пожелания от российского президента Владимира Путина.

«Он [Путин] с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия — Африка в качестве сопредседателя», — передал Шойгу слова лидера России и отметил, что на саммите ас-Сиси провел «непростую, но результативную работу».

Шойгу заявил ас-Сиси о готовности России помочь в укреплении армии Египта

По словам российского министра, по итогам саммита Египет подтвердил одну из лидирующих позиций на африканском континенте и свою роль стратегического союзника России в регионе.

«В немалой степени это лично ваша заслуга, а также вооруженных сил Египта, которые являются гарантом независимого, стабильного развития страны, сдерживают распространение террористической угрозы в Северной Африке», — заявил Шойгу.

Он также добавил, что со своей стороны Минобороны России готово помочь в укреплении вооруженных сил и обороноспособности Египта.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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