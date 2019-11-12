Москва, 12 ноября. Один из авторов электронной энциклопедии «Википедия» с ником Филипп Кросс начал исправлять все негативные публикации о скандальной НКО «Белые каски», которая работает в Сирии. На редактирование «Википедии» обратил внимание британский политик Крейг Мюррей.

Он заметил, что Кросс внес несколько десяток правок в статью про основателя организации Джеймса Ле Мезурье, убрав всю критику проекта. Кроме того, он активно правит статьи о британских политических деятелях, которые осуждают действия США на Ближнем Востоке. Отметим, что для установления личности таинственного автора было даже объявлено вознаграждение.

Ранее сообщалось, что западные структуры все чаще используют «Википедию» в целях пропаганды и подмены понятий. Доходит до того, что американская версия всемирной энциклопедии фальсифицирует историю России и Украины в политических интересах Вашингтона.

Бывший исполнительный директор фонда Wikimedia Сью Гартнер ранее убеждала общественность в наличии коррупционных схем в деятельности компании. Она выяснила, что миллионы долларов уходили на гранты, которые руководители компании выдавали фактически сами себе. Сегодня «Википедия» за «пожертвования спонсоров» нередко отрабатывает политический заказ оппозиции.

«Белые каски» же выставляются Западом, как некоммерческая организация, которая спасает мирных жителей в Сирии. При этом нигде не упоминается, что данное НКО снимает постановочное видео о «химатаках», которое уже дважды становилось поводом для нанесения ударов США по Сирии.

Министерство обороны РФ провело расследование, в ходе которого нашло актеров, сыгравших «жертв химической атаки» для роликов «Белых касок» в обмен на продукты. Отметим также, что «Белые каски» напрямую финансируются Госдепартаментом США и другими западными странами, которые пытаются свергнуть правительство Сирии.

В настоящее время британские СМИ пытаются «повесить» на Россию смерть основателя организации Джеймса Ле Мезюрье, чье тело было найдено в Стамбуле 11 ноября. Британская Independent сообщила, что к его смерти якобы причастна Москва. Происшествие связывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России Марии Захаровой от 8 ноября, «с разоблачением британского разведчика».

МИД РФ в ответ заявил, что британская пресса традиционно вбрасывает русофобские фейки, не удосужившись проверить информацию, а также напомнил о преступлениях «Касок» в Сирии, о которых принято молчать на Западе.

Отметим, что речь идет не только о фальсификациях «химатак», которых на самом деле не было, но и о связях «Белых касок» с террористами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Ле Мезюрье, бывший офицер британской разведслужбы МИ-6, поддерживал контакт с боевиками еще во время работы в Косово.

Дипломат отметила, что история становления «Белых касок» и источники финансирования этой НКО объясняют такую поддержку «белокасочников» со стороны британского Форин-офиса.