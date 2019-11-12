TikTok и конкурс «Мой первый бизнес» дали старт креативному челленджу

Москва, 12 ноября. Социальная сеть и ведущая платформа для создания коротких видео TikTok совместно с международным конкурсом для школьников «Мой первый бизнес» дали старт новому челленджу, в рамках которого участникам предлагается креативно представить свою бизнес-идею или уже существующий проект.

На прошлой неделе стартовал третий сезон конкурса, тогда же запустили и челлендж. 12 ноября на платформе TikTok появилась промо-страница, благодаря которой пользователи могут ознакомиться с условиями участия и узнать больше о самом конкурсе.

Одно из заданий заключается в том, чтобы презентовать проект посредством короткого видео, которое нужно опубликовать в TikTok с хештегом #делайбизнес. Пяти самым оригинальным участникам платформа подарит призы — Apple Watch 5.

На челлендж уже обратили внимание многие популярные TikTok-блогеры, которые решили поддержать проект. Опубликованные участниками видео посмотрели свыше 10 миллионов человек.

Регистрация на третий сезон конкурса завершится 6 декабря, итоги онлайн-этапа подведут спустя четыре дня. Лучшие участники конкурса смогут пройти бизнес-курс START UP, рассчитанный на четыре месяца, в рамках которого заработают дополнительные баллы для поступления в вузы, а также получат возможность продолжить взаимодействие с наставниками для реализации своих бизнес-идей.

Для конкурсантов подготовили и другие бонусы: они смогут выиграть грант от партнера конкурса — «Фонда содействия инновациям», поучаствовать в межрегиональном бизнес-интенсиве для учащихся, презентовать проект на фестивале CapFest и стать обладателями PlayStation 4, MacBook и многих других призов.

Напомним, конкурс «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной в 2018 году. Указ о ее формировании подписал президент РФ Владимир Путин, глава государства впоследствии стал председателем автономной некоммерческой организации.

Главная задача АНО «Россия — страна возможностей» — реализация кадровых, социальных и образовательных проектов федерального и международного уровня. Одним из таковых стал, например, конкурс подготовки молодых управленцев «Лидеры России».

В октябре победитель конкурса Евгений Грабчак получил пост заместителя министра энергетики. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.