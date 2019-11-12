Песков заявил, что РФ обеспокоена ростом напряженности в секторе Газа и Израиле

Москва, 12 ноября. Российская сторона обеспокоена ростом напряженности в Израиле и призывает все стороны конфликта к спокойствию и решению проблем мирными средствами. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что Москва обеспокоена очередным взвинчиванием ситуации и ростом напряженности в этом регионе.

«Призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают обострение ситуации в секторе Газа и на территории Израиля.

Ранее пресс-служба ВС Израиля сообщила о том, что полсотни ракетных пусков из Газы были зафиксированы во вторник утром израильскими солдатами. Уточнялось, что 20 ракетных ударов удалось перехватить.

Крупнейшее за последнее время обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими воздушными силами командира «Исламского джихада» в Газе Бахи Абу аль-Ата. Иерусалим возлагает на Аль-Ата ответственность за сотни атак против гражданских и военных республики.