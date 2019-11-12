США вынудят Турцию продолжить военную операцию в Сирии против курдских террористов

Существование терроризма в Сирии обеспечивается и поддерживается США, считает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, во вторник 12 ноября президент Турции отправляется на переговоры с Дональдом Трампом в США. Перед вылетом он пообщался с журналистами и сообщил, что Америка не выполнила свои договоренности по Сирии.

«США не смогли очистить от террористических организаций территории на северо-востоке Сирийской Арабской Республики в отведенное время. Мы обсудим эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом, а после этого проведем с Владимиром Путиным телефонные переговоры», — рассказал Эрдоган.

Проблема присутствия на территории САР террористических формирований стала основной причиной начала спецоперации «Источник мира». Возможно, Эрдоган планирует начать новую спецоперацию. Это связано с тем, что террористы могли замаскироваться под мирное население и остаться в приграничной зоне безопасности. Если это произошло, то в дальнейшем Турции придется продолжать военные действия.

Так, недавно в Камышлы была террористическая атака. Турецкий лидер добавил, что террористы также остались в Манбидже и частично в Телль-Абъяде. Также крупный теракт произошел в воскресенье в сирийском городе Салук, расположенном на севере провинции Ракка.

По словам Дмитрия Журавлева, террористы при поражении всегда маскируются под мирное население, но проблема не в отдельных терактах.

«Главная претензия Эрдогана к американцам заключается в том, что США много лет обещали победить терроризм, а он как был, так и остается. При этом похоже, что он находится под защитой США. Для него (Эрдогана. — Прим. ФАН) не так важен вопрос отношений с США, просто сейчас ситуация в регионе дошла до того, что стала смертельно опасной для Турции как государства. Если проблема национальных отношений будет вынесена на первый план, то от Турции мало что останется. Курды, поддерживаемые американцами, претендуют на всю восточную Турцию. В результате получается, что скопление курдов в большом количестве опасно для Турции. А еще вдруг выяснилось, что с терроризмом не покончено. Несмотря на то, что Эрдоган использует эту проблему для обоснования своих военных действий, он по-своему прав. США действительно его не победили, и терроризм является проблемой Турции», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для Эрдогана вопрос состоял в том, останется ли Турция в нынешних границах, или нет, объясняет политолог. Поэтому президент Турции не хотел поссориться с США, а хотел бы с ними дружить. Однако США ему такой возможности не дают, т. к. их «неуклюжая» политика в Сирии приводит к тому, что, фактически, идет удар по интересам Турции, подчеркивает Журавлев. При этом, продолжая поддерживать курдских террористов, США занимаются кражей сирийской нефти.

«Для действующего президента США нефть — это принципиальный вопрос. Для Трампа важна проблема «уйти из Сирии, чтобы остаться», но нефть важна в большей степени, чем Сирия. При этом проблема курдов, террористов и нефти связаны вместе», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, 22 октября Путин и его турецкий коллега по окончании шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Так, в одном из пунктов указано, что с 12.00 (по московскому времени) 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи Путина и Эрдогана заявил о прекращении военной операции Турции против курдских бандформирований.

При этом Эрдоган предупредил, что Анкара возобновит операцию против курдов, если США нарушат договор по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

Турецкие власти 9 октября объявили о старте военной операции «Источник мира» на севере Сирии против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с террористической группировкой «Исламское государство»11 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.