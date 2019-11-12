«Оппозиция» встала на защиту петербургского доцента-расчленителя

Москва, 12 ноября. Член липецкого регионального отделения «Открытой России» Геннадий Макаров требует освободить доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки вуза.

Из убийцы в «жертву обстоятельств»

История с убийством девушки потрясла всю Россию. В квартире Соколова были обнаружены части тела убитой девушки, а самого преподавателя вытащили из реки Мойки, когда он пытался утопить пакет с отрубленными руками. В преступлении обвиняемый признался.

Как оказалось, жалобы на доцента поступали и ранее, однако сходили ему с рук. Сам Соколов предпочитал, чтобы его называли «сиром» из-за особого отношения к Наполеону. К эксцентричному поведению доцента в университете уже привыкли: никто не мог и предположить, что это завершится трагедией.

Казалось бы, в этой истории со зверским убийством девушки все очевидно: нет никого, кто бы встал на сторону Соколова. Однако в Сети появилась неожиданная петиция, автор которой заявил, что фигурант громкого дела — на самом деле якобы жертва обстоятельств. Кроме того, в обращении предлагают простить доценту преступление из-за его заслуг перед наукой.

«Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в Интернете, доведя до психически невменяемого состояния, — утверждает некий Макаров. — Заслуги сира Соколова в науке неоспоримы. Мы требуем немедленной реабилитации и освобождения Олега Валерьевича Соколова».

Сложно поверить, но у обращения даже появились сторонники — целых 49 человек. Но больше всего вопросов, конечно, к автору петиции — Геннадию Макарову.

Защитники расчленителей, педофилов и наркоманов

Сам Макаров называет себя правозащитником-юристом. Мужчина является членом липецкого регионального отделения «Открытой России» — организации, которая была создана беглым олигархом Михаилом Ходорковским и является нежелательной в России. Макаров частый гость на встречах так называемых «оппозиционеров», например, на его странице в соцсети можно найти фотографию, где он гордо поживает руку Навальному.

Встречи не прошли даром: «оппозиционеры» прекрасно научили своего последователя, как делать имя — с помощью скандала, да погромче. Смог бы он повторить свою речь про «патриотизм Соколова и его заслуги перед наукой», глядя в глаза родителей убитой девушки? Впрочем, 49 человек не видят в этом ничего зазорного. Можно предположить, что подписи поставили как раз знакомые Макарова со встреч «оппозиционеров»: именно в этих кругах любят защищать педофилов, наркоманов и насильников.

Например, в феврале этого года лидер движения «Весна» Владимир Казаченко был задержан в Петербурге по подозрению в обороте наркотиков. В это же время в телефоне школьницы были обнаружены материалы порнографического характера. 18-летний активист запечатлен на них с 17-летней девушкой и 14-летней девочкой. Вопреки возмущению общественности, в «Весне» не только не осудили действия коллеги, но и поддержали их. В эфире «Радио Свобода» и вовсе назвали совращение малолетних «актом любви».

Глобальная поддержка со стороны «российской оппозиции» была оказана и главе правозащитного центра «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева. Против него завели уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной несовершеннолетней дочери. Активисты призвали простить Дмитриева за его заслуги перед наукой — мотивировка та же.

К счастью, такие взгляды следствие в России не разделяет: никакие профессиональные заслуги не могут оправдать совершенные человеком преступления.