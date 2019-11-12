«Путешествия в один клик» получат отдельную номинацию премии «Время инноваций - 2019»

Москва, 12 ноября. Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» поддержит IX ежегодную премию «Время инноваций», где состязаются компании с лучшими инновационными проектами, практиками и решениями в разных областях

«Аэроэкспресс» учредил собственную номинацию «Путешествие в 1 клик». Номинация создана с целью определить лучшие онлайн-платформы для планирования путешествий. Победителей комиссия определит по инновационности подхода, возможностям программ лояльности, наличию партнерских программ с банками и уникальным предложениям для корпоративных клиентов. Заявки на участие в номинации «Путешествие в 1 клик» можно подать до 29 ноября 2019 года.

«Для нас давно стало привычным, что бронировать отель и авиабилеты мы можем онлайн. Но помимо этого, путешествие состоит ещё из множества деталей, которые требуют заблаговременного планирования: трансфер в аэропорт, страховка, экскурсии и многое другое. Возможность приобрести сразу несколько сервисов в рамках одной онлайн-платформы – это отличный способ не только сэкономить время, но и не забыть ничего важного в предстоящей поездке. Поэтому мы решили выделить самую удобную цифровую площадку для планирования путешествий, с наиболее полным комплексным предложением для своих клиентов», – прокомментировала решение об учреждении специальной номинации заместитель генерального директора компании «Аэроэкспресс» Яна Шеметова.

Напомним, премия «Время инноваций» с 2011 года выявляет и поддерживает ведущие инновационные продукты и проекты, способствует обмену опытом и помогает компаниям искать новые прогрессивные решения. В экспертный совет премии входят представители крупных компаний, общественных организаций и государственной власти.

Официальный сайт Премии и Форума «Время инноваций» – novpro.org