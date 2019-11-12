Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного». События дня. ФАН-ТВ

Производство вакцины от лихорадки Эбола
Производство вакцины от лихорадки Эбола Вакцину от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго начали производить в Новосибирске. Старт проекту дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 12 ноября с рабочим визитом он находится в Сибири. Глава Кабмина уже посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он отметил огромную значимость такого производства. Для африканских стран сотрудники новосибирского предприятия планируют выпустить 5 тысяч доз вакцины.
«У нас есть заделы по большинству генетических разработок, в частности, в области эпидемиологии, вирусологии. Наша страна в свое время одной из первых победила у себя особо опасные вирусные инфекции. Наши ученые предложили программу борьбы с оспой во всем мире, что в конечном счете помогло ее ликвидировать <…> Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов и работают по всей планете», — отметил Дмитрий Медведев.
Отметим, последняя вспышка Эболы в Конго началась в июле прошлого года. Заражение коснулось больше трех тысяч человек. Свыше двух тысяч погибли.
Контроль за строительством «Восточного»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ужесточил контроль за строительством космодрома «Восточный». Особое внимание — расходам бюджетных средств. Это необходимо, чтобы не допустить новых хищений. Накануне о множестве нарушений на масштабной стройке заявил президент России Владимир Путин. Эту тему он обсуждал на очередном заседании с правительством страны. Как отметил глава государства, на объекте «воруют сотнями миллионов». Возбуждено несколько десятков уголовных дел. Президент призвал проконтролировать все работы на «Восточном». По словам пресс-секретаря главы государства, за все время строительства преступники похитили около 11 млрд рублей — 3,5 из них возвращены. Однако сейчас, по словам Рогозина, нет никаких оснований для беспокойства о неэффективном расходовании средств.
Снятие антироссийских санкций
Киев готов снять антироссийские санкции. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Но и свои условия Незалежная выставит — она потребует максимальную компенсацию. К тому же, Кулеба видит нерешенным вопрос о принадлежности Крыма. Но о какой компенсации идет речь? Многие киевские политики не берут в расчет тот факт, что Крым стал частью России после референдума. Это решение местных жителей. Они практически единогласно высказались за воссоединение. Но голоса людей, видимо, ни Украина, ни страны Евросоюза так и не услышали. И в качестве мер давления ввели антироссийские санкции.
Беспорядки в Гонконге
Беспорядки в Гонконге не утихают. За последние сутки правоохранители задержали почти 300 участников уличных протестов. Причем митингующие не просто выкрикивают лозунги, но и устраивают погромы. Накануне они разбросали по дороге шипы-колючки и разложили по железнодорожному полотну посторонние предметы, чтобы заблокировать движение. Возле одного из университетов студенты скидывали стулья с пешеходного моста. Некоторые из задержанных были вооружены. Напомним, что протестные акции в Гонконге начались в июне 2019 года. Поводом стало решение властей поменять закон об экстрадиции. Через некоторое время законопроект отозвали, однако митинги не прекратились.