Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного». События дня. ФАН-ТВ

Производство вакцины от лихорадки Эбола

Производство вакцины от лихорадки Эбола Вакцину от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго начали производить в Новосибирске. Старт проекту дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 12 ноября с рабочим визитом он находится в Сибири. Глава Кабмина уже посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он отметил огромную значимость такого производства. Для африканских стран сотрудники новосибирского предприятия планируют выпустить 5 тысяч доз вакцины.

«У нас есть заделы по большинству генетических разработок, в частности, в области эпидемиологии, вирусологии. Наша страна в свое время одной из первых победила у себя особо опасные вирусные инфекции. Наши ученые предложили программу борьбы с оспой во всем мире, что в конечном счете помогло ее ликвидировать <…> Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов и работают по всей планете», — отметил Дмитрий Медведев.

Отметим, последняя вспышка Эболы в Конго началась в июле прошлого года. Заражение коснулось больше трех тысяч человек. Свыше двух тысяч погибли.