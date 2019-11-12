В Москве пройдет неделя российского интернета. ФАН-ТВ

Главное событие для российского Интернета пройдёт 12-13 декабря – форум RIW. Уже двенадцатый раз в столице соберутся эксперты в сфере Интернета и смежных отраслей, которые обсудят актуальные вопросы. О новой программе рассказали в пресс-центре ТАСС. Важное место организаторы отвели теме взаимоотношений Интернета и государства. Для этого на площадке создадут коворкинг и переговорные комнаты.

«В парадигме интернет-технологий, где все очень быстро меняется, это старожил со своей историей. У него были свои взлеты и небольшие падения, и мы все время концентрируемся на поиске тех форматов, которые позволили бы этому проекту становиться больше, интереснее и полезнее для всех участников, которые в него верят», – говорит директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Ожидается около пяти тысяч участников. Уже традиционной станет выставка достижений интернет-отрасли и новых технологий. Впервые вход на форум будет ограничен – желающим увидеть ноу-хау нужно будет пройти регистрацию. Форум пройдет в Центре международной торговли.

«Здесь и исполнительные органы власти, и законодательные, здесь и представители правительства, администрации президента, Государственной думы, Совета Федерации. Последние мероприятия, которые проводились под эгидой, показали, что все ключевые участники присутствуют и от руководства цифрового развития», – заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Продолжится поддержка процесса «отказа от бумаги». Бейджи участников — многофункциональные и интерактивные. Их можно прикладывать к специальным панелям и назначить встречи спикерам или даже заказать кофе. По итогам форума создадут дорожную карту, где будут отражены успехи страны, в том числе и в цифровой экономике, а также обозначат векторы дальнейшего развития.