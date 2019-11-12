Британские ученые подсчитали вероятность конца света

Лондон, 12 ноября. Ученые из Оксфордского университета подсчитали вероятность вымирания человечества. По мнению исследователей, она составляет 1:14 000.

Это выше, чем вероятность смерти от зубов акулы (1: 1 500 000) или от удара молнии (1: 700 000). Ученые обратили внимание, что 99% видов, когда-либо живших на Земле, уже исчезли. Причина вымирания каждый раз была разной — одни проигрывали в межвидовой гонке, другие не смогли приспособиться к изменению климата, третьи стали жертвами катастрофы.

Специалисты Оксфордского университета решили выяснить, какие угрозы стоят перед человечеством. При этом они брали как естественные (падение метеорита, пробуждение вулканов), так и антропогенные факторы (ядерная война, глобальное потепление, вызванное негативным воздействием человека на окружающую среду).

В итоге исследователи пришли к трем вариантам развития событий. В первом случае произойдет мягкая адаптация вида к новым условиям, и человечество сможет сохраниться. Во втором случае 7 из 10 обитателей планеты погибнут до того, как люди смогут приспособиться. В третьем случае планета не справиться с ущербом, который нанес ей человек, что приведет к вымиранию всей разумной жизни, передает телеканал «Мир 24».

Отметим, что за последние 540 млн лет на Земле произошло не менее пяти случаев массового вымирания видов. Последний из них имел место 65 млн лет назад и привел к исчезновению динозавров. Одной из самых масштабных катастроф в истории считается Массовое пермское вымирание, которое произошло 250 млн лет назад и уничтожило 90% обитателей планеты. В результате погибло 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных. Кроме того, пермская катастрофа стала единственным известным науке случаем массового вымирания насекомых.