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Защитник «Уфы» заинтересовал немецкие клубы

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Защитник «Уфы» заинтересовал немецкие клубы

Уфа, 12 ноября. Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару интересен немецким клубам, сообщил источник Федерального агентства новостей.

За румынским футболистом следят два представителя Бундеслиги. Речь идет о бременском «Вердере» и берлинском «Унионе». Немцы оценивают 23-летнего защитника примерно в 4,5 млн евро.

За эту сумму «Уфа» могла бы отпустить футболиста. Ранее игроком интересовались «Рома» и «Зенит», однако трансфер не состоялся.

Неделчару перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» за 600 тысяч евро в феврале 2018 года. Он провел 55 матчей за российский клуб.

В текущем сезоне на его счету 11 матчей, все прошли без замен. В активе игрока шесть матчей за сборную Румынии.

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