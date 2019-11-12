Пристайко заявил, что украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным

Киев, 12 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки наладить отношения с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в ответ на требования граждан Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире киевского канала ICTV.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, каждый президент Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность выстроить отношения между Киевом и Москвой, «чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».

Украинский министр выразил мнение, что украинцы дали шанс новому главе страны повести Украину вперед.

«Не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее на сегодняшний день делает, мы это наблюдаем», — подчеркнул Пристайко.

Руководитель ведомства указал на то, что лидеры двух стран должны попробовать договориться.

Во вторник ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что помощники глав стран «нормандской четверки» готовят новый саммит в соответствующем формате, но это в настоящее время не афишируется.

Ранее руководитель МИД Украины поделился ожиданиями от предстоящей встречи лидеров в «нормандским формате». По словам Пристайко, Киев надеется, что мероприятие будет проведено так, что Украина сможет двигаться дальше.