Сирия, 12 ноября. ВКС РФ оказало поддержку сирийской армии на северо-западе Сирии. Американские войска начали перебрасывать авиацию для укрепления своих позиций в нефтяных районах страны. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук(Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в провинции Идлиб.

Армия Турция и союзные ей силы: успешно атаковали курдские позиции на севере Сирии в провинции Хасака.

Курдские вооруженные формирования: провели рейд по принудительной мобилизации сирийского населения в Ракке.

Международная коалиция: наращивает военное присутствие в нефтеносных регионах Сирии, подконтрольных курдским боевикам.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии отмечается активность авиации проправительственных сил. Как сообщает источник в Twitter (@jisrtv), ВКС РФ и ВВС Сирии совершили серию авиаударов по укреплениям террористов, расположенных на высотах у города Кабана. Ранее сообщалось, что в результате предыдущих ударов сирийской военной авиации на севере провинции в Туркоманских горах были уничтожены два боевика местных незаконных вооруженных формирований.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе нефтяных полей Аль-Танак и Аль-Омар наблюдается усиление активности американских военных. Так, по сообщению источника в Twitter (@jisrtv), в окрестностях месторождения Аль-Омар наблюдается появление американских военных вертолетов Sikorsky и Apache. Ранее в данном нефтеносном районе Сирии, было замечено появление военного конвоя сил международной коалиции. Стоит отметить, что ранее Минобороны РФ опубликовало данные, подтверждающие причастность США к незаконному вывозу и грабежу сирийской нефти.

Провинция Идлиб

ВКС РФ обратили пристальное внимание на деятельность террористов, окопавшихся на юге провинции. Как сообщает источник в Twitter (@jisrtv), российские истребители атаковали военные объекты исламистов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Шаннан и Кафр-Рума. Также отмечается, что летчики РФ произвели ракетный обстрел боевиков у города Аренба. Помимо этого, российские военных самолеты произвели бомбардировку укреплений исламистов у города Кафр-Набель.

Провинция Ракка

​Курдские террористы «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали 30 местных жителей в провинции Ракка с целью завербовать их в ряды своих бандформирований. По данным информпортала The New Arab курдские боевики осуществляли насильственную вербовку в населенных пунктах Аль-Масрат, Рута, Мансура и Салхабия, которые находятся рядом с Раккой.

Провинция Хасака

Турецкая армия и союзные ей группировки обстреляли из минометов позиции курдских бандформирований SDF в районе населенных пунктов Рашидия, Рихания, Азизия и Касамие. Как сообщается источник в Twitter (@huseyinbozan), турецкие солдаты в результате боев с курдскими террористами захватили несколько стратегических высот в этом регионе. Также источник в Twitter (@RojavaNetwork), сообщает, что в результате боев турки смогли из ПТУРа уничтожить транспорт противника с 23-мм зенитной установкой.

Одновременно с этим сообщается о том, что американские солдаты произвели патрулирование в провинции Хасака. Их маршрут пролегал в нефтеносном районе между населенными пунктами Румейлан и Джавадия.