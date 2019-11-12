РГПУ и «яблочники» прикрывают замешанного в секс-скандале со студентами Вишневского

Санкт-Петербург, 12 ноября. Руководство РГПУ имени Герцена и представители Заксобрания Петербурга продолжают защищать преподавателя и депутата Бориса Вишневского, подозреваемого в домогательствах к студенткам.

Напомним, Вишневский оказался в центре скандала, связанного с харассментом. Выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает парламентарий, обвинила депутата в домогательствах. Письмо бывшей студентки РГПУ, которая представилась как Кристина, опубликовало издание «Народные новости». Девушка рассказала, что в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и ее нескольких сокурсниц.

В Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена отвечают, что за все время работы депутата в вузе жалоб со стороны студентов на него не было. Об этом рассказала руководитель пресс-службы учебного заведения Лариса Кузьмина.

«У меня есть информация о том, что состоялись встречи со студентами, у которых преподает Борис Лазаревич. Это студенты второго курса. Никто из них категорически не подтвердил никакие факты, которые изложены в вашем письме», — сообщила она.

Также Кузьмина уточнила, что сейчас Вишневский не преподает на первом курсе.

Соратники депутата по партии «Яблоко» активно пытаются найти девушку, которая могла обвинить парламентария в домогательствах. Как сообщил партийный источник, коллеги Вишневского обзванивают всех женщин из его окружения.

После публикации письма более сотни петербуржцев потребовали провести проверку в отношении Вишневского на предмет его развратных действий. Через петицию на сайте change.org жители города обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием проверки парламентария-преподавателя.

Кроме того, 11 ноября в Петербурге прошли локальные пикеты против педофилии в вузах.

На фоне таких заявлений действия «яблочников» по поиску рассказавшей журналистам о домогательствах депутата девушки выглядят подозрительными. Со стороны однопартийцев угодившего в скандал депутата виден особый интерес к этой истории. Парламентарии не только разыскивают Кристину, но и угрожают журналистам. Как сообщают «Народные новости», на прошлой неделе в редакцию позвонил соратника Вишневского по «Яблоку» и грозился расправой.

Тем временем молчание депутата и руководства РГПУ подтолкнуло Кристину прислать «Народным новостям» второе письмо, в котором девушка заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы.