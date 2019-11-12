Минобрнауки обсудит проблемы работы со студентами после скандалов с Вишневским и Соколовым

Москва, 12 ноября. Министерство науки и высшего образования проведет совещание по улучшению воспитательной работы со студентами в начале декабря. В первую очередь на совещании будут обсуждать активность учащихся вузов в социальных сетях и блогах. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, это связано не только с социальной активностью, но и с делами Вишневского и Соколова, на которых в соцсетях появилось много жалоб от студентов.

Прошедшая неделя стала крайне тяжелой для двух ведущих не только в Петербурге, но и в стране вузов – Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (РГПУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Вначале в соцсетях появились посты от студентов РГПУ, в которых они жаловались на назойливые домогательства со стороны преподавателя политологии факультета социальных наук, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского. А в субботу доцента кафедры истории нового времени исторического факультета СПбГУ Олега Соколова задержали с поличным при попытке избавиться от тела убитой им аспирантки, которая являлась любовницей преподавателя.

После того, как трагедия Анастасии Ещенко стала достоянием общественности, студенческая активность в соцсетях, особенно в этих двух университетах, вспыхнула с новой силой. В адрес Вишневского посыпались новые обвинения, студенты даже встали в одиночные пикеты с требованием не допустить в РГПУ того, что случилось в СПбГУ и провести расследование по жалобам на Вишневского.

По информации нашего источника, в Герцена уже в понедельник было проведено несколько встреч со студентами, в том числе и с участием проректора по воспитательной части Сергеем Маховым. На них присутствовал и Борис Вишневский. Активным студентам было настойчиво рекомендовано не писать подобные посты в соцсети, а в случае появления жалоб на поведение преподавателя идти напрямую к руководству вуза.

Однако студенты мало верят в этот способ решения проблемы, так как чаще всего ректорат встает на сторону преподавателя, что видно из истории Олега Соколова. Год назад на него жаловался студент, которого избили прямо в аудитории по указке доцента, однако руководство не нашло причин для порицания Соколова. Департамент молодежной политики министерства науки и высшего образования в рамках совещания уделит этому вопросу особое внимание. Также будут подняты вопросы о «покрывательстве» преподавателей со стороны ректоратов и призывы тщательнее проводить расследование всех жалоб студентов.