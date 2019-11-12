Эксперты рассказали, как избавиться от головной боли

Россия, 12 ноября. Эксперты назвали несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от боли в голове. Среди них оказались физические нагрузки, занятие йогой и обыкновенная вода.

Одной из причин головной боли эксперты называют обезвоживание. Поэтому первое, что необходимо сделать при недомогании – выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания.

Облегчение при головной боли может обеспечить и кофеин, сообщает портал «Медицина и наука»

«Однако кофеин может облегчить вашу головную боль. Однако слишком много кофеина может вызвать головную боль. Поэтому вам нужно будет помнить о том, сколько кофе вы пьете в день. Слишком мало не поможет, но слишком много вызовет противоположный эффект», — сообщают эксперты.

Исследования также показали, что при недуге может помочь обыкновенное расслабление. Например, йога, медитация или хорошая книга. Сильный яркий свет также может ухудшить ситуацию, сообщает портал Planet Today.

Кроме того, среди лучших способов были названы здоровый сон, эфирные масла, физические упражнения и холодные компрессы.

Напомним, ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые больше всех вредят самочувствию. Первым среди них оказался алкоголь. По мнению врачей, спиртное сначала повышает настроение, после чего наступает интоксикация.

Обыкновенный шоколад также может вызвать дискомфорт. Особенно сладкое не стоит есть на голодный желудок, так как сначала уровень глюкозы резко повышается, а после падает, вызывая недомогания.