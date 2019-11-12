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Соловьев отреагировал на возбужденные против него на Украине уголовные дела

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Соловьев отреагировал на возбужденные против него на Украине уголовные дела

Москва, 12 ноября. Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что возбужденные против него уголовные дела на Украине, покажут всему миру, как на самом деле Киев понимает европейские ценности и права журналистов.

С легкой руки СБУ все маски будут сорваны, уверен он. Соловьев также напомнил, что ранее ему уже запретили въезд на Украину:

«Они боятся. Это говорит гораздо больше о них», — считает журналист.

При этом Соловьев указал и на то, что уголовные дела против него показывают и то, «насколько там изменилась власть с приходом Владимира Зеленского. 

«То есть им мало занести в санкционный список, они хотят показать всему миру, что они из себя представляют. Никаких иллюзий», — подчеркнул он в комментарии изданию Politexpert.

Соловьев признался, что не имеет ни малейшего понятия, на каких основаниях Украина могла завести против него уголовные дела. При этом он с иронией заметил, что «наследникам бандеровцев не нужен повод, что завести уголовные дела против журналиста-еврея». 

«Им недостаточно того, что я еврей и антинацист?» — поинтересовался он в комментарии «Газете.Ru».

Ведущий подчеркнул, что ничего не нарушал, на Украину не въезжал. Да, он работает и высказывает свою позицию как журналист.

«Им это не нравится — соболезную. Они считают, что я нарушаю их законы — а я не субъект их права, я не гражданин Украины и не нахожусь на их территории. То есть они даже юридически безграмотны», — подчеркнул он.

О возбуждении двух уголовных дел против Соловьева ранее заявил депутат Рады Алексей Гончаренко. Сообщив об этом, он выразил надежду, что российский ведущий «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». Помимо этого, Гончаренко сообщил, что Соловьева следует внести в санкционные списки ЕС, на что он тоже очень надеется. 

Сам Соловьев напомнил, что Гончаренко в 2014 году в прямом эфире радовался гибели людей в Одессе. В связи с этим ведущий выразил сомнение, что комиссар по правам журналистов в Европе вообще обратит внимание на «уголовные» дела СБУ, и на самого украинского депутата.

 

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