Израиль убивает союзников Дамаска и простых сирийцев, Палестина ответила ракетным ударом

ПВО Сирии перехватило воздушную цель в окрестностях Дамаска. Практически сразу после этого новостное агентство SANA сообщило о мощном взрыве, прогремевшем в жилом районе Меззех, близ одноименного аэропорта.

Ранее ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по военным объектам в окрестностях столицы Сирии — предположительно, используемых иранскими союзниками Дамаска. В этот раз целью ракетного удара, предположительно нанесенного ВВС Израиля, стал жилой дом. В этом же жилом районе располагается посольство Ливана в Сирии. Армия обороны Израиля никак не комментирует события минувшей ночи. На месте происшествия, как отмечает SANA, побывал глава МИД Сирии генерал-майор Мухаммад Халид ар-Рахмун.

Residential building got hit following the recent #Israeli airstrike in #Damascus pic.twitter.com/iYRjog15BW — Majd Fahd ???????? (@Syria_Protector) November 12, 2019

За минувшие годы Израиль неоднократно наносил удары в окрестностях Дамаска — так, 12 января под ударом оказались склады в районе Аль-Кисве, 21 января был нанесен массированный удар по иранским целям к югу от Дамаска, 17 мая был нанесен удар по базе ливанского движения «Хезболла». Список можно продолжать. После трагического инцидента с российским Ил-20 в сентябре прошлого года Израиль существенно снизил интенсивность ударов на чужой территории, однако и не подумал их прекратить. Тель-Авив настаивает, что имеет право бороться с угрозами для себя вне зависимости от территориальных и политических границ.

Предположительно, удар был нанесен крылатой ракетой, запущенной, как это часто делают ВВС Израиля, из воздушного пространства Ливана.

Жертвами взрыва в жилом доме стали по крайней мере два человека, еще шестеро получили ранения. Цель была выбрана не случайно: удар был нанесен по дому, где жил один из лидеров палестинского сопротивления Акрам аль-Анджури. Ему удалось избежать гибели, но погиб его сын, находившийся в доме, и случайный прохожий. Одновременно Израиль нанес удар по сектору Газа, в результате которого был убит палестинский лидер Бахаа Абу аль-Ата, связанный с «Лива аль-Кудс», палестинскими вооруженными формированиями, которые воюют в Сирии на стороне Дамаска. Израиль подтвердил свою ответственность за этот авиаудар.

Less than an hour ago a missile struck a residential building next to to the Lebanese Embassy in Damascus. After a year of calm, an unprecdented attack that left some civilians dead... no details yet???? pic.twitter.com/DhjhfR5u7U — ܗܐܢܝ⚡️هاني (@TheAngrySyrian) November 12, 2019

В ответ, как сообщает The Jerusalem Post, ХАМАС и другие палестинские группировки объявили о начале массированной операции против Израиля. По крайней мере два ракетных залпа были произведены из Газы по целям в Ашкелоне, Ашдоде и Гедере. Сообщается, что в общей сложности было выпущено не менее 50 ракет малой дальности.

#irondome system intercepts rockets launched from Gaza over Modiin in central Israel. ????unknown credit pic.twitter.com/ow9OA61ftN — Yonat Friling (@Foxyonat) November 12, 2019

Очередной удар, нанесенный Израилем по сирийской территории, показывает, что Тель-Авив не собирается ни останавливаться, ни соблюдать международное право, считает востоковед и публицист Андрей Онтиков.

«Вы, в принципе, можете привести примеры, когда Израиль считался бы с чужими границами, чужим суверенитетом, если речь идет о желании нанести удар по тому или иному человеку или объекту? В эти моменты для Тель-Авива не существует ни устава ООН, ни международного права, ни понятия суверенитета или чужих границ, — отметил он в комментарии для Федерального агентства новостей. — Абсолютно наплевательское отношение к подобным вещам, и в этом ничего нового нет, — как и к жизням чужих граждан. Это происходит бог знает сколько лет — в Палестине, в Ливане, в Сирии, а недавно началось и в Ираке».

Вероятнее всего, удары будут продолжаться, считает востоковед, поскольку Израиль ощущает за спиной тотальную поддержку США в любых конфликтах на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что эти удары будут просто продолжаться. В данном случае речь идет об одном из лидеров палестинского сопротивления, в других случаях Израиль наносит удары якобы для противодействия распространению «Хезболлы» и иранских сил в Сирии. Не вижу никаких предпосылок для того, чтобы эта политика прекратилась. Хочется верить, что Сирия будет эффективнее использовать свои силы ПВО — когда идет нарушение суверенитета, страна имеет право отвечать», — подчеркнул Онтиков.

Агрессивная политика Израиля в отношении Палестины, Ливана, Сирии и Ирана не привела ни к каким реальным результатам, напомнил Андрей Онтиков — для Ирана, который является основным союзником «Хезболлы» и поддерживает, несмотря на идеологические различия, ряд палестинских группировок, действия ВВС Израиля давно стали «комариными укусами». При этом есть наглядные примеры, когда мирная политика гораздо лучше служила целям Израиля.

«Хочу привести пример, когда отказ от ударов и договоренности в политической плоскости, достигнутые путем диалога, приносили конкретные результаты. В рамках договоренностей о создании южной зоны деэскалации в Сирии предполагался вывод всех несирийских сил за границы этой зоны. После того как САА восстановила контроль на этой территории, были такие же соглашения об отводе всех несирийских подразделений от оккупированных Голанских высот — на 85 км, это очень приличное расстояние. Иранцы придерживаются этого соглашения, и это неоднократно подтверждалось, в том числе Россией, которая выступает гарантом этих соглашений. Вот, пожалуйста, позитивный пример, который позволил достигнуть совершенно конкретных результатов по разрядке в регионе», — объявил Онтиков.

Политика Израиля постоянно грозит похоронить усилия по деэскалации, достигнуты с помощью России.