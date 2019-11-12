Симоньян представила первый сборник рассказов «Черные глаза»



Москва, 12 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян представила свой первый сборник рассказов «Черные глаза».

«Если кто-то посмеется, а кто-то, может быть, где-то всплакнет в некоторых рассказах, для меня это будет уже огромной наградой», — сказала она.

В книгу вошли 12 рассказов Симоньян за 15 лет. В аннотации к книге эти рассказы названы «до предела кинематографичными, передающими самую материю жизни»: «они поднимают от земли и, взмывая ввысь, переносят от сухумских пляжей в столичные клубы, из горных ущелий Абхазии на карнавалы Провинстауна».

Закрытая презентация прошла в Москве 11 ноября. Ее посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Симоньян прочитала фрагмент из своего произведения, после чего подписала экземпляры для присутствующих. В свободную продажу книга поступила 12 ноября, сообщает телеканал RT.