Кремль не стал оценивать идею о пересмотре пенсионного возраста для Дальнего Востока

Москва, 12 ноября. Кремль не будет оценивать предложение отменить повышение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никак не оцениваем», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 для мужчин). Автором инициативы стал глава комитета Годумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщает газета «Известия».

Депутат полагает, что эти меры помогут стимулировать граждан активнее заселять дальневосточный регион. Парламентарий также обратил внимание на то, что в ДФО отмечается низкая покупательная способность населения и невысокая продолжительность жизни, что также можно компенсировать отменой повышения пенсионного возраста. Харитонов отметил, что на эти цели потребуется 16,2 млрд рублей — это не самые большие расходы в масштабах страны.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Пенсионная реформа будет реализована поэтапно с 2019 по 2028 годы. При этом она предусматривает льготы для жителей Крайнего севера, многодетных матерей и других категорий граждан.