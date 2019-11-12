Кремль сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана в январе

Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в начале 2020 года на церемонии, посвященной завершению строительных работ по «Турецкому потоку». Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, речь шла о том, что отличным поводом для контактов двух лидеров будет торжественная церемония, посвященная окончанию всех работ по «Турецкому потоку», имеется в виду, наземная часть. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что это случится в начале 2020 года.

«Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом достаточно быстро согласовываются контакты телефонные, поэтому в данном случае это может быть в любой момент», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать контактов Путина и его турецкого коллеги.

На уточняющий вопрос о том, могут ли президенты двух держав встретиться до января, Песков отметил, что в том случае, «если они сочтут необходимым».

Ранее Эрдоган сообщил о намерении обсудить с Путиным по телефону сирийское урегулирование после поездки в США.