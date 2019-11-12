Кремль оценил возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Казахстане

Москва, 12 ноября. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который оценил возможность проведения переговоров лидеров двух стран.

По словам пресс-секретаря главы РФ, Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в «нормандском формате». Для этого должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске, указал он.

«Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена», — подчеркнул Песков, комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Во вторник Назарбаев рассказал о своем предложении организовать в Казахстане, как на нейтральной площадке, встречу между Путиным и Зеленским по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. По словам первого президента Казахстана, украинский глава уже дал положительный ответ.

На Украине с 2014 года продолжается гражданская война. В тот год Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, не приняв государственного переворота в Киеве. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

На фоне гражданского конфликта в Донбассе осложнились отношения Киева и Москвы. Власти Украины стали безосновательно обвинять РФ в якобы «агрессии» и «вмешательстве» во внутренние дела страны. В ответ Москва не раз указывала, что не является стороной гражданской войны на юго-востоке Украины и желает государству скорейшего преодоления внутреннего кризиса.