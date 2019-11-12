Абу-Даби, 12 ноября. Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен до конца 2019 года. Об этом рассказал глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть [составляет] 140 км, то есть для двух веток — это 280 км. Я очень уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — сказал он в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в ОАЭ.

При этом назвать сроки начала прокладки по датскому участку Мерен не смог. Он добавил, что погодные условия на Балтике с приближением зимы становятся более сложными, но этот фактор учитывается в графике строительства.

Кроме того, глава Wintershall Dea сообщил, что компания не получала претензий со стороны польского антимонопольного регулятора, который недавно оштрафовал французскую Engie за недостаточное сотрудничество в расследовании по «Северному потоку — 2» на 40 млн евро.

«Польский регулятор не штрафовал Wintershall Dea. Мы сотрудничали с ними с самого начала процесса, и отвечали на те запросы, которые получали от них», — объяснил он.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Из перечисленных пяти стран одобрения на реализацию проекта до недавнего времени не давала только Дания, но 30 октября датское энергетическое агентство Nord Stream 2 AG все же выдало разрешение на строительство газопровода на континентальном шельфе страны.

18 октября российская распределительная сетевая компания «Россети Ленэнерго» в Ленинградской области уже запустила подстанцию напряжением 110 кВ для технологического присоединения компрессорной станции «Славянская», которая впоследствии будет обеспечивать работу газопровода.