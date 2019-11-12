Федеральная полиция Германии расследует действия террористов ПНС по запросу прокуратуры

Гамбургская государственная прокуратура поручила федеральной полиции Германии начать расследование по факту нападения на спасательный корабль Sea-Eye боевиков «береговой охраны» ливийского ПНС, связанного с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

«Береговая охрана» так называемого Правительства национального согласия атаковала спасательную миссию Sea-Eye во время эвакуации беженцев с резиновой лодки в открытом море. Ливийские боевики угрожали спасателям по рации и неприцельно стреляли в сторону судна, а также заблокировали волонтеров.

«Если судебная система Германии вынуждена расследовать [действия] ливийских партнеров своего федерального правительства, это показывает, какие сомнительные партнеры на уровне ЕС пытаются любой ценой остановить транзит [беженцев] через Средиземное море. Защита человеческой жизни, кажется, не является приоритетом. Когда беженцам и спасательным группам угрожают, нам не нужно больше выражать озабоченность, нам нужно положить конец сотрудничеству с вооруженными силами [ПНС Ливии]», — заявил представитель Sea-Eye Джулиан Палке.

Председатель спасательной миссии Горден Айслер, комментируя инцидент с нападением боевиков ПНС Ливии, отметил, что ему страшно видеть, кого государства — члены Евросоюза используют «в качестве вышибал».

«Поощряются не гражданские спасательные организации, а жестокие и вооруженные ливийские боевики. То, что федеральное правительство использует жестокого партнера для совершения действий, противоречащих международному праву, не означает, что оно по крайней мере косвенно не несет ответственности за эти преступления. Нам необходимо вернуться к политике, которая защищает человеческие жизни и осуждает такие преступления [ПНС Ливии]», — сказал Горден Айслер, председатель Sea-Eye.

«Береговая охрана» входит в состав МВД ПНС, которое возглавляет Фатхи Башага. Последний заполучил свой пост при помощи бандформирований из Мисураты. Сейчас Башага контролирует боевиков террористических группировок из Триполи и Мисураты, которые неоднократно упоминались в докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы и насильники.

1 Организация запрещена на территории РФ.