В России начнут бороться с нацистской идеологией через ее символику

Москва, 12 ноября. Госдума приняла во втором чтении проект об использовании нацистской символики. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом устраняется существующая правовая коллизия, при которой одним законом — «О противодействии экстремистской деятельности» — использование соответствующей символики при отсутствии пропаганды разрешено, а вторым — «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» — категорически запрещено.

«Случаев досадного правоприменения не так уж мало. Каждый из них вызывает негативный общественный резонанс, что вполне естественно, потому что наши люди хотят чтить память своих предков, хотят нести память о Великой Отечественной войне, а делать это визуальным способом и избегая нацистской символики практически невозможно», — рассказала один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Никогда нельзя забывать, как выглядели твои враги, отметила она.

«Сегодня ты запрещаешь символику, которые носили твои враги, а завтра кто-нибудь особенно «продвинутый» предложит запретить и нашу символику», — добавила Ямпольская.

Проектом предлагается установить возможность использования нацистской символики или сходной с ней в случаях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма. При этом условие об отсутствии ее пропаганды или оправдания документом сохраняется.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость принимаемого решения отметил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Принятие таких норм позволит исключить случаи привлечения к ответственности невинных людей, целью которых было напоминание о том, к чему может привести увлечение запрещенной идеологией, а не ее популяризация», — уверен депутат.

По его словам, таким образом также снимаются условные ограничения на демонстрацию советского кино и плакатов о Великой Отечественной войне.