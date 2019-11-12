Леонтьев прокомментировал исследование о цене добычи нефти в России

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев прокомментировал заявление саудовской компании Saudi Aramсо о том, что в России самая дорогая добыча нефти. По его словам, нефтяное производство в РФ действительно очень дорогое, однако на это есть причины.

Во-первых, в России едва ли не самые высокие налоги на углеводороды в мире. Согласно данным Минэнерго, 65% изъятий приходится на выручку, а не прибыль. Во-вторых, сами ресурсы дорожают из-за запрета на разработку традиционных месторождений.

При этом Леонтьев подчеркнул, что практически ни одна страна в мире не сможет сравниться с Россией по эффективности добычи нефти в скважине.

«По качеству ресурсной базы и по технологиям, которые используются, может сравниться только Saudi Aramco. У нас нет никаких проблем с точки зрения себестоимости по добыче на скважине. В России очень хорошая ресурсная база», — пояснил представитель «Роснефти» телеканалу 360.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramсо провела исследование, в ходе которого выяснилось, что в России самая дорогая добыча нефти в мире. Экономист Василий Колташов отметил, что работа с российскими недрами в нашей стране действительно не дешевая, однако никакой катастрофы в этом нет. Саудиты же, считает специалист, нагнетают ситуацию, пытаясь показать свою нефтедобычу самой выгодной для инвесторов.