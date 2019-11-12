В Израиле началась экстрадиция россиянина Буркова в Америку

Тель-Авив, 12 ноября. Власти Израиля начали экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова. Мужчина подозревается в причастности к киберпреступлениям.

Орден на выдачу мужчины американским властям был подписан министром юстиции Израиля Амиром Оханом 30 октября. Позже защита Алексея Буркова решила оспорить это решение, подав апелляцию. Однако Высший суд Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции в США.

«Да, это правда, экстрадиция происходит прямо сейчас», — сообщил во вторник ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Михаила Ирони.

Известно, что запросы на высылку Буркова подали власти как России, так и США. Рассматривались они в закрытом режиме, однако суд вынес решение в пользу Вашингтона.

Напомним, ранее Алексей Бурков назвал решение Израиля «агрессивным». 3 ноября он заявил, что рассчитывает вернуться в Россию и желает, чтобы материалы его дела были обнародованы. Россиянин был задержан в декабре 2015 года в аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу американских властей. Мужчину обвинили в преступлениях в компьютерной сфере.