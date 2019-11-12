Эрдоган пригрозил прекращением переговоров по вступлению в ЕС

Анкара, 12 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может прекратить переговоры по вступлению страны в Евросоюз.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не позволит оказывать на нее давление из-за ситуации на Кипре, который с 1974 года де-факто остается разделенным. Анкара указывает на право трех государств-гарантов вмешиваться во внутренние дела страны и размещать небольшие военные контингенты на острове, как это прописано в международных соглашениях о предоставлении независимости Кипру.

«У нас есть права страны-гаранта в этом регионе, они есть и в экономической зоне [Средиземного моря], — констатировал турецкий президент. — Страны, которые не имеют этих прав, приходят и проводят работы, а нам говорят, что мы сюда не можем войти, иначе к Турции будут применять санкции».

Он напомнил, что Турция подала заявку на членство в ЕС еще в 1987 году, однако переговоры об этой процедуре были запущены только в 2016, когда Анкара согласилась способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Эрдоган отметил, что его страна уже не так заинтересована в этом диалоге — ей важнее ее собственные интересы. Он пригрозил прекращением переговоров по вступлению Турции в ЕС.

«Вы и так постоянно затягиваете время, угрожаете санкциями, много раз давали нам обещания, но не сдерживали их, — обратился глава Турции к представителям Евросоюза. — То, что мы с вами сидим за столом переговоров, нас ни к чему не обязывает. Переговоры могут внезапно закончиться».

Напомним, ранее Турция начала бурение и разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, что привело к конфликту с Грецией. В октябре министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение санкций против Турции. Накануне Совет ЕС поддержал законодательные рамки, которые позволят применять ограничения против физических или юридических лиц, причастных к буровым работам Турции в районе кипрского шельфа.

Ранее стало известно, что Тайип Эрдоган после визита в США проведет телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Сирии.