ДНР заявила о готовности приступить к следующему этапу на участке отвода сил в Петровском

Донецк, 12 ноября. Донецкая Народная Республика заявила о готовности приступить к следующему этапу на участке отвода сил в Петровском. Об этом сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительством ДНР в СЦКК было передано СММ ОБСЕ уведомление о завершении первого трехдневного цикла практических мероприятий на участке разведения возле Петровского — силы и средства военного ведомства ДНР выведены за пределы участка», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава представительства уведомил мониторинговую миссию о готовности в предстоящую среду, 13 ноября, приступить к следующей процедуре — противоминным мероприятиям, которые включают инженерную разведку, обезвреживание взрывчатых устройств.

Напомним, 9 ноября ДНР и Вооруженные силы Украины приступили к старту разведения сил в районе села Петровское. Стороны запустили сигнальные ракеты, свидетельствующие о начале отвода сил. Чтобы подтвердить разведение войск, на место прибыла мониторинговая миссия ОБСЕ. Кроме того, в населенный пункт прибыл глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск не согласились с новым киевским руководством, незаконно пришедшим к власти, и объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позже переименованную в ООС, против республик Донбасса. Ситуацию в регионе пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона регулярно нарушает Минские соглашения.

Как сообщал 9 ноября корреспондент Федерального агентства новостей, силы ДНР полностью покинули район разведения в Петровском.