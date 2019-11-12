Медведев поставил задачу ускорить развитие генетических технологий в России

Новосибирск, 12 ноября. Задача России — ускорить развитие генетических технологий для промышленности, сельского хозяйства и купирования биологических угроз. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на совещании в Новосибирске.

Премьер-министр отметил, что доля России на мировом рынке обращения генетических технологий пока мала, поэтому многое приходится импортировать. Тем временем перед страной стоит задача в ближайшие годы войти в число пяти стран — лидеров по научным исследованиям.

Для этого, по словам Медведева, в рамках национального проекта «Наука» формируются специальные центры. Они должны соответствовать мировому уровню и масштабу задач как по инфраструктуре, так и по созданным для ученых возможностям.

«У нас будет не менее 16 таких центров, в том числе четыре математических и три по геномным исследованиям, еще девять центров будут вести разработки по приоритетам научно-технологического развития», — подчеркнул глава правительства.

Медведев напомнил, что в свое время именно российские ученые первыми победили особо опасные инфекции и вирусы. К примеру, они предложили программу борьбы с оспой, в конечном счете эта работа помогла ликвидировать заболевание.

«Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов в мире и работают по всей планете», — заключил премьер-министр.

Напомним, паспорта нацпроектов в 12 сферах утвердили для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. Планируется, что их реализуют до 2024 года. Медведев уточнил, что из российского бюджета на реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах выделят около семи триллионов рублей. По его словам, значительная часть средств пойдет на развитие социальной сферы.

Ранее президент РФ отметил, что Москва одной из первых отреагировала на борьбу с лихорадкой Эбола, отечественная вакцина оказалась самой эффективной в мире. Россия, кроме того, наладила благополучное сотрудничество со странами Африки в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. Так, в Гвинее работает российский научный центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, открытый два года назад.

Как уточнила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в ближайшее время Россия будет готова поставить африканским странам свои новые разработки вакцин от полиомиелита и вируса Эбола.