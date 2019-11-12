Участницу «Голоса» из Ингушетии затравили земляки из-за рукопожатия со Шнуровым

Москва, 12 ноября. Участница вокального проекта «Голос» на Первом канале Рагда Ханиева оказалась в центре скандала: земляки затравили ингушскую девушку за слишком вольное общение с музыкантом и одним из наставников шоу Сергеем Шнуровым. Конкурсантка пожала руку певцу.

Выступление участницы на этапе так называемых «слепых прослушиваний» закончилось не только счастливым попаданием в команду проекта, но и повлекло шквал критики от земляков. 18-летнюю конкурсантку начали упрекать в том, что она позволила себе пожать руку незнакомому мужчине в лице Шнурова, в то время как такой поступок недопустим для настоящей ингушки.

Свои претензии недовольные пользователи высказали в Instagram-аккаунте девушки.

«Представьте себе, если бы мы на обычной улице наблюдали, как девушка-вайнашка пожимает руку постороннему мужчине. А тут, конечно, это же артистка, можно закрыть глаза. Стыдно», — написал в комментариях lui.lui.gaz.83.

«Опозорила свой народ своими обнимашками с животными», «Не говори хоть, что ты ингушка, позорница!», «Отец ее, брат — позор вам!», — констатировал ряд других комментаторов.

Одна из девушек за время единственного пока пребывания Ханиевой в эфире нашла сразу два грубых «нарушения». Она написала, что женщинам из Ингушетии нельзя не только прикасаться к мужчинам, но и даже прилюдно петь.

Некоторые пользователи высказались, что отпишутся от аккаунта девушки, поскольку испытывают за нее чувство стыда.

Рагда Ханиева стала участницей «Голоса» во второй раз. Ранее вокалистка принимала участие в шоу «Голос. Дети» в 2014 году, напоминает Ura.ru. Тогда девушка заняла второе место и пообещала вновь вернуться в проект.

Выступлением, после которого на девушку посыпались претензии, она развернула к себе три кресла из четырех на «слепых прослушиваниях», исполнив композицию певицы Sia — Bird Set Free и приведя в восторг зрительный зал.

Певица Полина Гагарина, которая наравне со Шнуровым является наставницей в проекте, была расстроена, что Ханиева не выбрала ее команду и предрекла, что знаменитый представитель группировки «Ленинград» научит юную особу только «плохим словам», ведь петь он не умеет.

Ханиева на эмоциональные высказывания земляков не отреагировала.

Ранее в центре обсуждений оказался другой участник вокального проекта, Даниил Королев. Уходя со сцены после выступления, конкурсант пожал руку всем наставникам шоу, кроме Валерия Сюткина​​​. На это обратили внимание пользователи Сети и начали строить догадки о том, чем известный певец мог спровоцировать такую реакцию исполнителя. Однако Королев, видя бурные обсуждения в Интернете, решил объясниться со зрителями и рассказал, почему не пожал руку Сюткину.