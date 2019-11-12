Королева Елизавета II расплакалась во время парада в честь жертв Первой мировой войны

Лондон, 12 ноября. Королева Великобритании Елизавета II не смогла сдержать слез во время военного парада в честь погибших в Первой мировой войне.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз спасли ситуацию. Они завели разговор о погоде, чем отвлекли монарха от скорбных мыслей.

«Довольно прохладно, вам не кажется?» — спросила Паркер-Боулз.

На что Миддлтон ответила: «Весьма зябко». Тогда к диалогу присоединилась и королева, добавив: «Довольно холодно», пишет телеканал 360. При этом супруга принца Уильяма ободряюще улыбнулась Ее Величеству, что запечатлели освещающие мероприятие фотографы.

Отметим, что герцогиня Сассекская Меган Маркл наблюдала за парадом с другого балкона вместе с графиней Уэссекской Софи и сэром Тимоти Лоренсом. Принцы Уильям и Гарри же принимали непосредственное участие в параде, возложив венки к памятнику погибшим солдатам.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании приняла участие в ритуале по изгнанию призрака из Сандрингемского дворца. Как утверждает в своей книге известный британский историк Кеннет Роуз, это был дух первой жены принца Уэльского Чарльза принцессы Дианы.

Ритуал состоялся летом 2001 года. Его пришлось провести из-за того, что слуги королевского дворца попросту отказывались заходить в эту комнату. По их утверждению, там они ощущали пугающее присутствие кого-то невидимого. При этом присутствующая на этой церемонии фрейлина утверждала, что речь шла не об изгнании духа, а о молитве за упокой души принцессы Дианы.