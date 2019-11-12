Москва, 12 ноября. Российская певица Елена Темникова сообщила о срыве трех концертов на Дальнем Востоке. Об этом она написала в Instagram.

По словам артистки, отменены выступления во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Темникова призналась, что это произошло, несмотря на то, что она была в полной «боевой готовности и сидела на чемоданах».

«Я абсолютно разбита. Организатор по своему решению и за свой счет отменил сразу три концерта. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были», — подчеркнула она.

Как пишет «Культуромания», Темникова добавила, что из-за произошедшего чувствует себя плохо. Она пообещала пользователям обязательно найти возможность и приехать с концертами в указанные выше города. Темникова собирается сменить партнеров на более надежных. При этом певица объяснила фанатам, что купленные билеты они могут вернуть и получить деньги.

Ранее украинская певица Светлана Лобода отреагировала на интервью Елены Темниковой, в котором она рассказала о тайных романтических отношениях Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Бывшая солистка группы «Serebro» Елена Темникова в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» рассказала, почему ушла из коллектива. По ее словам, участницы группы стали друг от друга многое скрывать. Темникова добавила, что Ольга Серябкина скрывала отношения с продюсером Максимом Фадеевым. Эти и другие недомолвки заставили ее покинуть группу.