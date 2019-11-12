Шепелев решил узаконить отношения с мачехой сына Фриске

Москва, 12 ноября. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной дизайнеру Екатерине Тулуповой. Об этом сообщили знакомые будущей невесты.

По словам друзей, Шепелев предложил руку и сердце второй половине еще полгода назад, однако пара не спешит узаконить отношения. Точно не известно, с чем это связано, но знакомые предполагают, что 36-летние Шепелев и Тулупова отправятся в ЗАГС, когда будут ждать пополнения, поскольку телеведущий заявлял о желании завести еще детей.

«Не буду скрывать, что о втором ребенке я тоже мечтаю: и мне хочется, чтобы это была девочка», — признался ранее Шепелев в программе «Идеальный ремонт».

Получить подтверждение сообщения о помолвке у самого телеведущего журналистам не удалось, так как Шепелев традиционно не комментирует информацию о личной жизни, сообщает KP.RU.

Напомним, сейчас телеведущий воспитывает шестилетнего сына Платона, которого родила ему певица Жанна Фриске, скончавшаяся в 2015 году из-за глиобластомы — неоперабельной опухоли головного мозга. Сообщается, что у Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений.

Шепелев и Тулупова начали жить вместе в 2018 году. Дети дизайнера и телеведущего почти ровесники, поэтому легко нашли общий язык. Кроме того, Тулупова, выступившая в роли мачехи, занимается воспитанием Платона, пока Шепелев находится на съемках. Окружение пары говорит, что новая возлюбленная смогла стать надежным тылом для телеведущего.