Россиян могут начать штрафовать за запрет на встречи детей с другими родственниками

Москва, 12 ноября. Российские сенаторы предлагают штрафовать или арестовывать на пять суток отцов и матерей, которые запрещают своим детям видеться с близкими родственниками или отказываются выполнять решение суда о передаче ребенка другому родителю.

Такое наказание могут начать применять к тем нарушителям, которых уже привлекали к административной ответственности, но они все равно игнорируют предписание судебного акта. Законопроект, призванный бороться с такими родителями, разработал глава комитета СовФеда по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, документ будет направлен на согласование в правительство 12 ноября. Согласно законопроекту, поправки предлагается внести в статью 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В настоящее время эта статья предусматривает привлечение к административной ответственности родителя или опекуна ребенка, если он не дает несовершеннолетнему видеться с родителями или близкими родственниками, скрывает место нахождения детей против их воли или не передает детей другому родителю, хотя суд разрешил такие свидания.

В случае однократного правонарушения родитель или опекун может быть оштрафован на 2-3 тыс. рублей, за повторные нарушения предусмотрен штраф в размере 4-5 тыс. рублей или административный арест на пять суток.

Однако, по словам Кутепова, эта норма почти не работает: «Человек не исполняет судебное решение о передаче ребенка одному из родителей, ему назначают штраф, но ребенка он все равно не возвращает».

К таким нарушителям не получается применить норму о повторном нарушении, потому что оно будет считаться таковым, если только человек исполнил требование суда, например вернул ребенка второму родителю, а затем потом снова нарушил требования судебного акта.

«Очевидно, что такие ситуации не распространены», — пояснил сенатор в комментарии «Парламентской газете».

Именно поэтому, по мнению Кутепова, норму КоАП нужно изменить, чтобы повышенная ответственность наступала не за повторное правонарушение, а за неисполнение решений суда по спорам, связанным с детьми, если человек уже привлекался к административной ответственности за перечисленные действия. Политик убежден, что поправки устранят существующую неопределенность и позволят эффективно привлекать нарушителей к ответственности.

Согласно данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, в российских семьях с детьми после развода все чаще возникают конфликты из-за отказа матери или отца передавать ребенка другому родителю. Если в 2010 году число таких обращений составляло 62, то в минувшем году их было уже 583. В Федеральной службе судебных приставов, в свою очередь, сообщают, что доля разысканных детей, «похищенных» родителем, которые отказываются исполнять решение суда об определении места жительства ребенка, за пять месяцев текущего года составила 49%.