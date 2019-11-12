Террористы ПНС Ливии продолжают похищать людей

Связанные с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии террористы захватили третьего университетского профессора за месяц.

В прошедшее воскресенье, 10 ноября, боевики из Мисураты захватили профессора университета города Сирт. Им оказался бывший начальник департамента средств массовой информации вуза Ахмед аль-Суни. Как сообщает издание al-ain, арест связан с преследованием по политическим причинам.

Ранее в ноябре стало известно о похищении двух сотрудников университета Зейтуна. Их так же похитили боевики Мисураты, связанные с ПНС. Среди арестованных: президент образовательного учреждения Абдул-Фаттах аль-Малти и генеральный секретарь Ахмед Масуд.

Задержание произошло в то время, когда мужчины передвигались по дороге Сирт - Эль-Джуфра. Двое сотрудников университета ехали в восточный регион Ливии по своим академическим делам. Там они должны были встретиться с временным правительством Ливии.

Отметим, что боевики Мисураты связаны с террористами из МВД ПНС Ливии, находящимся под руководством Фатхи Башага. Глава триполитанской полиции связан с такими запрещёнными в РФ террористическими группировками, как ИГИЛ1, «Братья-Мусульмане»1 и «Джабхат ан-Нусра».

С боевиками Мисураты Фатхи Башагу связывают события 2014 года, когда он вместе с террористами завязал жестокий бой с ополченцами Зинтана в гражданском аэропорту Триполи. Результатом боёв стало уничтожение комплекса зданий и вывод их из эксплуатации. Впоследствии территорию воздушной гавани занял глава мисуратской банды Салах Бади.

1 Организация запрещена на территории РФ.